Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Путін, - Кулеба
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Українці та росіяни — два різних народи. Ми могли би жити у дусі добросусідства, але у 2014 РФ напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території. Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Владімір Путін, який розв’язав агресію", - зазначив міністр.
Кулеба нагадав, що корінні народи України — це кримські татари, кримчаки, караїми. Росіяни — національна меншина, права якої захищені Конституцією на рівні з іншими. Вони не можуть бути корінним народом, бо мають власну державу. Альтернативні вигадки — це класика російських маніпуляцій.
"Коли Путін заводить стару пісню про "зовнішнє управління", це означає лише одне: він мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві. Позиція Президента Володимира Зеленського і воля українського народу чітка: це наша країна і ніхто не буде вирішувати нашу долю крім нас самих", - додав глава МЗС.
Нагадаємо, сьогодні Путін заявив, що не вважає Україну недружньою країною, а також вкотре назвав українців і росіян "одним народом".
Крім того, він зазначив, що не бачить сенсу у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.