Замість вирішення корупційних проблем у системі обігу ліків МОЗ займається відписками, - експерт

Голова Союзу споживачів зазначив, що якщо взяти гомеопатичні препарати, то в розвинених країнах є документи, які регламентують їх випуск без зазначення лікувальних властивостей.

Міністерство охорони здоров'я на чолі з новообраним керівником Віктором Ляшком вирішило не займатися питанням корупційних проблем у системі обігу ліків, зокрема, щодо гомеопатії і імуномодуляторів. Про це в своєму блозі на сайті "Кореспондент" написав голова правління Союзу споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення Владислав Онищенко, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що після призначення міністром охорони здоров’я України Союз споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення запропонував Віктору Ляшку обговорити роботу служби з контролю якості та реєстрації лікарських засобів, що являє собою добре налагоджену корупційну систему. Але нам надіслали відписку за підписом директора фармацевтичного директорату Олександра Комаріди:





Онищенко нагадав, що в 2018 році за ініціативою Союзу був ухвалений закон "Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби"", що зобов’язав публікувати звіти про випробування ліків на вебсайті МОЗ. Однак, за його словами, підзаконні акти були виписані так , щоб закон не виконувався, зокрема, вільний доступ надається лише до результатів досліджень ліків, зареєстрованих після жовтня 2018 року.

"Навіть у такому зґвалтованому вигляді закон не виконується протягом 3 років. Але й без ознайомлення з висновками досліджень можна легко довести, що твердження МОЗ про ефективність та безпечність усіх ліків, зареєстрованих в Україні, не відповідають дійсності", - зазначив Онищенко.

Він підкреслив, що лобістом лобістом норми, яка позбавила необхідності публікувати результати досліджень ліків, зареєстрованих до жовтня 2018 року, була Асоціація виробників ліків України. Членами АВЛУ сьогодні є "Фармак", "Борщагівський ХФЗ", "Інтерхім", "Юрія-Фарм", "Індар" і "Сперко Україна" - компанії, які за словами Онищенка, в тому числі, виробляють імунотропні препарати.

Голова Союзу споживачів зазначив, що якщо взяти гомеопатичні препарати, то в розвинених країнах є документи, які регламентують їх випуск без вказівки лікувальних властивостей. Однак в інструкції до них містяться свідчення для лікування навіть бактеріальних і вірусних інфекцій.

"Це дає можливість брехати в рекламі, лікарям призначати, а провізорам і фармацевтам рекомендувати гомеопатію споживачам", - зазначив Онищенко.

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Говорячи про імуномодулятор Онищенко зазначив, що ті, які є індукторами інтерферону, на думку вчених, повинні відпускатися за рецептом і застосовуватися під наглядом лікаря, проте в Україні вони практично всі продаються без рецепта і вільно рекламуються при українській проблемі тотального самолікування.

"До безрецептурних індукторів інтерферону належить також тілорон, що має ембріотоксичну дію і протипоказаний при вагітності. Закордоном препарати тилорону протипоказані дітям до 18 років. Однак "Аміксин ІС" (Інтерхім) в Україні показаний для лікування грипу та ГРВІ без обмежень у дорослих та дітей з 7 років. Безрецептурні індуктори інтерферону на основі інесаміуму йодиду – "Амізон", "Амізончик", "Амізон МАКС" (Фармак, Україна) – у країнах з розвинутою медициною і регуляторною системою взагалі не вважають ліками. В авторитетних наукових виданнях відсутні публікації, які доводять ефективність та безпечність молекули. В затвердженому МОЗ України протоколі медичної допомоги "Грип" зазначено: "На сьогоднішній день існує небагато лікарських засобів з доведеною противірусною ефективністю до вірусів грипу. Це Занамівир і Озельтамівір". Однак за даними аналітичної системи PharmXplorer, тільки протягом 2020 року українцям продано 9,3 млн. упаковок наведених тут індукторів інтерферону на суму 1,4 млрд грн", - додав він

Онищенко підкреслив, що вчені говорять про відсутність ефективності гомеопатії і виступають проти вільного обігу імуномодуляторів, які замість лікування можуть завдати непоправної шкоди здоров'ю, а Академія медичних наук України офіційним листом підтвердила, що виступає проти безрецептурного відпуску і реклами противірусних та імунотропних препаратів.

"Не дивує, що МОЗ намагається змінити кримінальну відповідальність за порушення порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів на адміністративну. Проєкти змін до кодексів вже направлені на погодження міністерствам і відомствам. У разі їхнього прийняття контрольно-дозвільна система може остаточно втратити гальма", - підкреслив Онищенко.

За його словами, МОЗ необхідно привести підзаконні акти у відповідність до чинного Закону України "Про лікарські засоби", зокрема, підготувати окремий наказ МОЗ про затвердження форм звітів про доклінічні дослідження і звітів про клінічні випробування лікарських засобів, змінити порядок проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські кошти, забезпечити вільний доступ до всіх результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів.

"Одна справа - відпускати без рецепта таблетки зі слідами розтертого розмарину, кардинально інше - потурати втручанню в імунну систему дорослих і дітей імунотоксичних ксенобіотиків хімічного синтезу без професійного призначення і контролю", - підкреслив Онищенко.