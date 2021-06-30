Венедіктова призначила керувати "департаментом війни" Якубовського, який раніше працював на Медведчука

Максим Якубовський з 2012 по 2014 рік працював в експертному центрі при організації "Український вибір" Віктора Медведчука. Тепер він очолив департамент, який займається здійсненими під час війни злочинами.

На цій посаді Якубовський змінив Гюндуза Мамедова. Відповідний наказ від 29 червня опубліковано на сайті Офісу генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Якубовський керуватиме Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту. Цей департамент розслідує злочини, що посягають на основи нацбезпеки і недоторканність державних кордонів, у тому числі справу проти організації "Український вибір", яку очолює Медведчук.

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При цьому Якубовський раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів, що з 2012 по 2014 рік, звільнившись з прокуратури, працював у експертному центрі, який створили при "Українському виборі" Медведчука. Він каже, що ніколи не був членом цієї організації, просто допомагав їй в розробці концепції законопроєкту про боротьбу з корупцією.

Також Якубовський фігурував у журналістських розслідуваннях: за даними "Слідство.Info", його статок не відповідає доходам.

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Мамедов залишиться працювати в Департаменті захисту інтересів дітей та протидії насильству та співпрацюватиме з Тренінговим центром прокурорів України.