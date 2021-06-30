Поки що проти COVID-19 можуть вакцинуватися лише особи старші за 18 років, - гендиректор ЦГЗ Родина

Зараз зробити щеплення проти коронавірусу можуть тільки українці, які старші за 18 років. Вакцинація в країні відбувається за затвердженою дорожньою картою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина.

"Спочатку вакцинувалися люди, які мають критичний ризик захворіти. Зараз четвертий етап - це люди "60-52" і люди "18-59" з хронічними захворюваннями. На п'ятому етапі будуть вакцинуватися люди 18+. Поки що дорожною картою щеплення молодших не передбачається", - наголосив він.

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Слід зауважити, що Всесвітня організація охорони здоров'я вперше від початку пандемії COVID-19 заявила, що дітей і підлітків можна вакцинувати проти коронавірусу. Утім, словами Родини, в Україні поки це не передбачено, адже треба виконати прописані п'ять етапів.

"В процесі дорожня карта переглядається. Ми не виключаємо, що це станеться найближчим часом і буде розширено коло людей, які підлягають вакцинації", - каже Роман Родина.

Він наголосив, що наразі країни працюють над тим, як бути з дітьми і підлітками, яких не вакцинують. Адже зараз деякі країни світу пускають до себе лише тих, хто отримав дві дози щеплення. Це стосується і малолітніх. "Будуть двосторонні угоди. Всі ці подробиці там прописуються", - розповів генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина.