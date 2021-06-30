Керівники столичного медзакладу протягом 2013-2019 років виплатили фіктивних зарплат на 6,3 млн грн, - СБУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Так, повідомлено про підозру головному лікарю, трьом його заступникам і головному бухгалтеру медичної установи.
За даними слідства, посадовці налагодили механізм привласнення бюджетних грошей через фіктивне працевлаштування до медзакладу. Для реалізації схеми вони залучили своїх знайомих, яких оформили на роботу і нараховували їм заробітну плату.
Проте, фактично, ці "працівники" не з’являлися на робочих місцях, а їх "зарплату" привласнювали організатори оборудки.
Встановлено, що зловмисники використовували схему протягом 2013-2019 років.
Під час слідчих дій у службових приміщеннях медичного закладу, а також однієї зі столичних райдержадміністрацій, правоохоронці виявили документи із доказами протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам незаконної схеми.