Аудіогіди і гаряча лінія українською мовою для туристів з'являться в Єгипті

У всіх нових та оновлених музеях Єгипту будуть українські аудіогіди.

Про це повідомив міністр туризму і старожитностей Єгипту Халед Аль-Анані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я запросив в українського посольства варіант оформлення аудіогіда через QR-код, який можна буде завантажувати і прослуховувати", - сказав Аль-Анані.

Він підкреслив, що українська мова стане обов'язковою для туристичної галузі Єгипту. Зокрема, персоналу готелів, які приймають українських туристів, дано розпорядження дублювати всі інформаційні матеріали українською мовою. Також у найближчому часі має запрацювати гаряча лінія для мандрівників, де буде українська мова.

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"Єгипетське агентство з просування туризму створює гарячу лінію для мандрівників, де буде українська мова, і вона запрацює дуже скоро", - повідомив Аль-Анані.

Міністр також повідомив, що торік були відкриті нові історичні музеї в найпопулярніших місцях відпочинку українців - Шарм-ель-Шейху і Хургаді, а в цьогоріч - Музей єгипетської цивілізації в Каїрі. У найближчих планах створення 20 нових, плюс щорічне оновлення 20% існуючих музеїв. У всіх цих музеях будуть українські аудіогіди.