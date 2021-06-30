Рада планує завтра на позачерговому засіданні розглянути скандальний "ресурсний" законопроєкт, - нардепка Шкрум

Верховна Рада планує в четвер, 1 липня, в ході позачергового засідання розглянути в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень "(так званий "ресурсний"законопроєкт).

Про це повідомила народний депутат "Батьківщини" Альона Шкрум, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Податковий скандальний законопроєкт №5600 попередньо планується виносити на позачергове засідання Верховної Ради в цей четвер", - зазначила Шкрум.

Цей законопроєкт, розроблений Міністерством фінансів з метою збільшення надходжень до бюджету, передбачає підвищення ряду податкових ставок і рентних платежів.

У парламенті було зареєстровано 7 альтернативних законопроєктів. При цьому профільний комітет рекомендував парламенту прийняти саме законопроєкт № 5600.

Проти його прийняття виступили ряд бізнес-асоціацій і народних депутатів. Зокрема, Європейська Бізнес Асоціація закликала депутатів не приймати зазначений законопроєкт навіть у першому читанні та розробити компромісний варіант змін, який "не допускав би збільшення адміністративного тиску на бізнес та не створював би ґрунт для свавілля контролюючих органів".

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Законопроєкт передбачає, зокрема, підвищення ренти на видобуток залізної руди, плати за землю для підприємств гірничодобувної галузі, ставок екологічного податку, рентної плати за радіочастоти, акцизного податку на алкогольні напої тощо.

При цьому пропонується кардинально змінити українську систему оподаткування пивної галузі на ту, яка існує в ЄС, і стягувати акцизний податок залежно від фортеці пива. Для переходу на нову систему законопроєкт дає пивоварам всього 3 місяці, за які неможливо встигнути отримати нові інструкції податкової служби та інтегрувати їх у внутрішні системи звітності компаній. Також серед головних побоювань - підвищення ставки податку посеред року, що призведе до негативних наслідків щодо виконання планів пивоварних компаній, які були розроблені рік тому.

Михайло Поляков, співголова Комітету Американської торгової палати в Україні заявив, що суттєву критику законопроєкт вже отримав та внаслідок того, що відкрито ігнорує принцип стабільності, гарантований Податковим кодексом України, адже набирає чинності (за окремим виключенням) 1 липня 2021 р. Не кажучи вже про те, що народним депутатам необхідно достатньо часу для аналізу цього контроверсійного проєкту та доопрацювання його між першим і другим читаннями. Стало бути, для бізнесу перехідний період для адаптації до нового регулювання зовсім не передбачений.

За словами народного депутата Ніни Южаніної, прийняття закону призведе до збільшення кількості позапланових перевірок податковими органами, списання податкової для мікро - та малого бізнесу без рішення суду коштів з банківських рахунків платників для погашення податкового боргу, подорожчання до 40% вартості житла і в цілому збільшення темпів інфляції та безробіття через втрату інвестиційної привабливості ряду галузей.

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Зазначимо, що Кабінет міністрів 2 червня 2021 року зареєстрував у парламенті законопроєкт №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".