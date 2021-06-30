COVID-сертифікати потрібні для використання в Україні під час локдауну

Коли українські сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу почнуть діяти за кордоном, поки невідомо.

Про це заступник міністра міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер розповів у коментарі ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кучера, сертифікат можна буде отримати у сімейного лікаря. Його видаватимуть на двох мовах - українською та англійською.

"Ми це робимо не для поїздок, але і щоб використовувати цей сертифікат всередині країни. Для того, наприклад, якщо ми восени підемо на локдаун (сподіваюся, що цього не буде, але ми повинні думати заздалегідь), тоді можливо дозволимо працювати тому бізнесу, у якого всі співробітники і відвідувачі будуть вакциновані, наприклад, спортзал", - пояснив Кучер.

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При цьому на кордоні інформацію про отримані щеплення можна буде пред'явити в додатку "Дія". Там сертифікат з'явиться для майже 600 тис. українців, які вже отримали 2 дози щеплення. При цьому краще самостійно проконтролювати, що дані про ваші щеплення внесли в базу, сказав заступник міністра. Він додав, що гарантувати перетин кордону неможливо, адже все вирішують прикордонники на місцях.