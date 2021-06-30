Представник Джонсона - Путіну: "Корабель ВМС Великої Британії здійснював мирний прохід через українські територіальні води"

Британський військовий корабель HMS Defender діяв відповідно до міжнародного права і здійснював мирний прохід через українські територіальні води.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявив у середу офіційний представник прем'єр-міністра Бориса Джонсона у відповідь на коментарі президента РФ Володимира Путіна.

Сьогодні Путін заявив, що інцидент з британським есмінцем в територіальних водах поблизу окупованого Криму був провокацією Великої Британії і США.

На прохання прокоментувати цю заяву представник Джонсона сказав: "Я весь час говорив, що цей корабель ВМС Великої Британії здійснював мирний прохід через українські територіальні води відповідно до міжнародного права".

Як відомо, міжнародна спільнота не визнає окупацію півострова і вважає ці води українськими.

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Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.