Наглядова рада "Нафтогазу" перенесла розгляд питання про відсторонення Вітренка: просить його швидше представити свою стратегію розвитку компанії
Згідно з поширеною у середу заяві незалежних членів ради "Нафтогазу", це питання може бути розглянуто на одному з наступних засідань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
При цьому незалежні директори вказали на необхідність колегіального підходу до управління компанією, коли відповідно до статуту рішення приймаються більшістю голосів членів правління, а головні питання повинні передаватися на рішення ради.
Наглядова рада також нагадала правлінню про необхідність правильного застосування всіх політик і процедур компанії, особливо в сфері прийняття на роботу і звільнення людей. Згідно із заявою, рада чекає від Вітренка пропозицій з ініційованих ним змін у стратегію та організаційну структуру "Нафтогазу" в найкоротші терміни, оскільки уповільнення в цьому процесі створює невизначеність щодо майбутнього групи в цих питаннях.
"Багато трансформаційних активностей поки припинео, частина ключових людей вже покинули організацію. Чим довше триватиме ця невизначеність, тим більше це вплине на персонал компанії, результати діяльності "Нафтогазу" і його майбутнє", - підкреслюється в коментарі.
Незалежні директори також висловили надію в подальшому дотриманні корпоративного статуту і українського законодавства в управлінні і роботі "Нафтогазу".
Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".
Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. Зі свого боку Кабмін закликав наглядову раду "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.
НАЗК в приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з яким Юрій Вітренко обраний і призначений головою правління НАК "Нафтогаз України".