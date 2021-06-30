До кінця цієї сесії Рада проголосує за законопроєкти, необхідні для співпраці з МВФ, - Арахамія

Упродовж двох пленарних тижнів до кінця сесії депутати планують проголосувати за проєкти законів, які необхідні для отримання траншу від МВФ і макрофінансової допомоги від ЄС.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Всі законопроєкти в цьому пакеті маємо проголосувати впродовж двох тижнів. У першому читанні всі ініціативи вже проголосовані. Залишилося прийняти їх у другому читанні - все, крім законопроєкту про НАБУ. Його розглядати будуть вже восени, тому що поки не закінчена підготовка документа до другого читання", - сказав нардеп.

Він зазначив, що в разі ухвалення необхідних законів Україна може отримати транш від МВФ вже в жовтні.

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