Новини

До кінця цієї сесії Рада проголосує за законопроєкти, необхідні для співпраці з МВФ, - Арахамія

95615
До кінця цієї сесії Рада проголосує за законопроєкти, необхідні для співпраці з МВФ, - Арахамія
Упродовж двох пленарних тижнів до кінця сесії депутати планують проголосувати за проєкти законів, які необхідні для отримання траншу від МВФ і макрофінансової допомоги від ЄС.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Всі законопроєкти в цьому пакеті маємо проголосувати впродовж двох тижнів. У першому читанні всі ініціативи вже проголосовані. Залишилося прийняти їх у другому читанні - все, крім законопроєкту про НАБУ. Його розглядати будуть вже восени, тому що поки не закінчена підготовка документа до другого читання", - сказав нардеп.

Він зазначив, що в разі ухвалення необхідних законів Україна може отримати транш від МВФ вже в жовтні.

Читайте також: Рада планує завтра на позачерговому засіданні розглянути скандальний "ресурсний" законопроєкт, - нардепка Шкрум

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • serh
    А зачем? Зельц в образе Голобородька МВФ посылал в )1(опу. И всем зебилам это так понравилось, что он набрал 73%. Нельзя их разочаровывать
  • Гыг с Вами
    та чо ты нам то докладываешь,агрохимия?
    МВФ сам оценит,то вы выполняли или не то
  • Igor V 184bb5c7
    зеленым мародерам срочно нужно бабло. ведь все деньги, которые остались от правления порошенко уже давно растащены по офшорным счетам квартала95, а новых взять уже неоткуда.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини