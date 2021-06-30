На Луганщині затримано кримінального авторитета зі списку санкцій РНБО, - МВС. ФОТО
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У Луганській області, під час проведення відпрацювання оперативної інформації, правоохоронці затримали трьох громадян Грузії, один з яких є "кримінальним авторитетом".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Під час перевірки встановлено, що чоловік перебуває у санкційному списку згідно з додатком № 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
Наразі співробітниками поліції разом з Державною міграційної службою вирішується питання про їх примусове повернення до країни їх походження.