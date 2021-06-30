Apple відкрила офіційний офіс в Україні, - Федоров

Сьогодні, 30 червня, американська компанія Apple відкрила офіційний офіс в Україні. Компанія безпосередньо ввозитиме техніку в нашу країну і контролюватиме магазини офіційних дилерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Сьогодні Apple відкрила офіційний офіс в Україні. Такі новини свідчать про високий рівень довіри до України, які посилюють наш імідж і приваблюють нові інвестиції. Apple планує самостійно ввозити техніку в Україну та контролювати магазини офіційних дилерів, які надають послуги компанії в Україні", - уточнив він.

Федоров також додав, що вчора стала доступною підтримка з боку компанії для користувачів українською мовою.

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"Вже більше року ми з командою в тісній співпраці з Apple як з європейським, так і з американським офісом. Разом плануємо запускати нові послуги Apple для українських користувачів", - додав міністр..

"Працюємо над тим, щоб адаптувати голосовий помічник Siri до української мови. Покращити рекомендації Apple Music для наших користувачів — створити окремі добірки з українськими виконавцями. За останній рік Україна здійснила прорив у діджитал-сфері і я радий, що міжнародні партнери розуміють це. Вдячний Apple за прояв особливої уваги до нашого ринку", - підсумував він.