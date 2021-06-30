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Одеські митники виявили 57 кг кокаїну в контейнері з бананами з Латинської Америки. ФОТО

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У порту Південний (Одеська область) митники виявили велику партію контрабандних наркотиків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної митної служби.

Одеські митники виявили 57 кг кокаїну в контейнері з бананами з Латинської Америки 01

Контейнер із бананами надійшов у морський порт Південний з однієї з країн Латинської Америки. Під час огляду в технічних порожнинах контейнера було виявлено 46 брикетів із сипучою речовиною білого кольору загальною вагою брутто майже 57 кг.

Одеські митники виявили 57 кг кокаїну в контейнері з бананами з Латинської Америки 02

Експрес-аналіз наркотичних речовин "MMC International B.V" дав позитивний результат на кокаїн. Вартість на тіньовому ринку такої партії наркотику - близько 10 млн доларів США", - сказано в повідомленні.

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Одеські митники виявили 57 кг кокаїну в контейнері з бананами з Латинської Америки 03

За виявленим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 483 Митного кодексу України.

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Топ коментарі

  • Привет
    Офис *********** останется без "сладкого"...видимо забыли предупредить что это бананы доя них...
  • Чайка Київ
    Одесские таможенники обнаружили 57 кг кокаина в контейнере с бананами из Латинской Америки - Цензор.НЕТ 5928
  • Oleg op
    Одесские таможенники обнаружили 57 кг кокаина в контейнере с бананами из Латинской Америки - Цензор.НЕТ 4945
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