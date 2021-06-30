Одеські митники виявили 57 кг кокаїну в контейнері з бананами з Латинської Америки. ФОТО
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У порту Південний (Одеська область) митники виявили велику партію контрабандних наркотиків.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної митної служби.
Контейнер із бананами надійшов у морський порт Південний з однієї з країн Латинської Америки. Під час огляду в технічних порожнинах контейнера було виявлено 46 брикетів із сипучою речовиною білого кольору загальною вагою брутто майже 57 кг.
Експрес-аналіз наркотичних речовин "MMC International B.V" дав позитивний результат на кокаїн. Вартість на тіньовому ринку такої партії наркотику - близько 10 млн доларів США", - сказано в повідомленні.
За виявленим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 483 Митного кодексу України.