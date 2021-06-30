Війська РФ лякають жителів ОРДЛО карантином в Україні і створюють черги на КПВВ "Станиця Луганська", - штаб ООС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Так, громадяни, які сьогодні прибували з тимчасово окупованої території Луганської області, повідомили, що представники збройних формувань РФ поширюють інформацію про відновлення карантину і необхідність проходження самоізоляції на підконтрольній уряду України території після перетину лінії розмежування.
Також стало відомо, що о 12 годині дня окупанти штучно затримували осіб, які намагалися виїхати з тимчасово окупованої території і дуже повільно здійснювали пропуск зі свого боку.
"Після відновлення пропуску з боку окупаційних військ, біля КПВВ "Станиця Луганська" утворилася черга на вхід на підконтрольну Уряду України територію, яка становила близько 400 осіб. У зв'язку з цим до здійснення контрольних операцій залучено додаткові прикордонні наряди Держприкордонслужби. Завдяки швидким діям прикордонників чергу було суттєво зменшено й упродовж дня, ліквідовано. Пропускні операції здійснювалися в штатному режимі", - сказано в повідомленні.