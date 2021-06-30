У форварда збірної України Бєсєдіна пошкоджено кілька м'язів, на відновлення потрібно пів року, - лікар
Про це повідомив головний лікар столичного клубу Андрій Шморгун, інформує Цензор.НЕТ.
"Артему Бєсєдіну було проведено МРТ-обстеження. На знімках МРТ у нього є часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв'язки, часткове пошкодження внутрішньої та зовнішньої бічної зв'язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення. Від удару прямою ногою у Бєсєдіна сталася гіперекстензія (перерозгинання) в колінному суглобі, яка викликала таку значну травму", - розповів Шморгун.
За словами головлікаря, зараз проводяться консультації з травматологами і хірургами з приводу тактики лікування.
"Попередньо це консервативне лікування. Термін відновлення - близько шести місяців", - зазначив він.
Як повідомлялося, 29 червня збірна України перемогла команду Швеції з рахунком 2:1 і вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу, де зіграє зі збірною Англії, яка обіграла Німеччину. Матч відбудеться в Римі.
Бєсєдін зазнав травми ноги після фолу захисника Швеції Маркуса Даніельссона, за що суперник отримав червону картку. Футболіст повернувся до Києва для проходження повного обстеження.