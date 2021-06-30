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"Мотор Січ" поставлятиме двигуни для турецьких бойових вертольотів ATAK-II

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"Мотор Січ" поставлятиме двигуни для турецьких бойових вертольотів ATAK-II
ПАО "Мотор Січ" поставлятиме турецькій авіабудівній компанії Turkish Aerospace Industries двигуни для бойових вертольотів важкого класу. Відповідний контракт компанії підписали 26 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

В межах угоди Мотор Січ до 2025 року поставить компанії 14 двигунів для важких вертольотів Atak-II. Перші два очікують отримати у вересні 2022. Сам вертоліт ще розробляється і має здійснити перший політ у 2023 році.

"Ми завершили ще один важливий і критичний етап для нашого важкого бойового вертольота, який злетить у 2023 році. Ми запустили проєкт, який підписали під керівництвом нашого президента Управління оборонної промисловості в 2019 році", - заявив глава TAI Темель Котіль.

T929 ATAK-II - проєкт турецького 11-тонного вертольота для збройних сил країни. Його розробляє Управління оборонної промисловості Туреччини і TAI з 2019 року.

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Топ коментарі

  • Andrew Kampfer
    Скорее всего только испытательные образцы. Для Турции это мало очень. Если поступят на вооружение, там счет на сотни идти будет+экспортный потенциал, да и нам бы не мешало присмотреться. По ударным вертушкам у нас голяк. Даже те Ми что есть и сейчас совковый полухлам, а через лет 5 и те не взлетят.
  • Andrew Kampfer
    Совершенно разные задачи. Беспилотники торбят точечные цели типа ПВО, РСЗО и пр. Вертушки запускают уже потом, добивать среднюю и легкую броню и утюжить пехоту + как прикрытие для наземных войск.
  • Ned Stark
    Ну тут, швидше, до турків питання - двигуни ж поставлятимуть в залежності від обсягів виготовлених гелікоптерів...
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