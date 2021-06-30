"Мотор Січ" поставлятиме двигуни для турецьких бойових вертольотів ATAK-II
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ПАО "Мотор Січ" поставлятиме турецькій авіабудівній компанії Turkish Aerospace Industries двигуни для бойових вертольотів важкого класу. Відповідний контракт компанії підписали 26 червня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
В межах угоди Мотор Січ до 2025 року поставить компанії 14 двигунів для важких вертольотів Atak-II. Перші два очікують отримати у вересні 2022. Сам вертоліт ще розробляється і має здійснити перший політ у 2023 році.
"Ми завершили ще один важливий і критичний етап для нашого важкого бойового вертольота, який злетить у 2023 році. Ми запустили проєкт, який підписали під керівництвом нашого президента Управління оборонної промисловості в 2019 році", - заявив глава TAI Темель Котіль.
T929 ATAK-II - проєкт турецького 11-тонного вертольота для збройних сил країни. Його розробляє Управління оборонної промисловості Туреччини і TAI з 2019 року.