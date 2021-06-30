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Профільний комітет Ради підтримав проєкт закону про олігархів

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Профільний комітет Ради підтримав проєкт закону про олігархів
Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді прийняти в першому читанні ініційований президентом законопроєкт про деолігархізацію (№5599).

Відповідне рішення члени комітету прийняли на засіданні 30 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Крім того, комітет рекомендував відхилити три альтернативні законопроєкти.

Як повідомлялося, президент України на початку червня вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).

Згідно з документом, достатніми для включення Радою нацбезпеки та оборони особи до реєстру олігархів є будь-які три з чотирьох умов: значний вплив на ЗМІ, участь у політичному житті, бенефіціарне володіння компанією-монополістом і статки понад 1 млн прожиткових мінімумів (близько $83 млн за поточним курсом).

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Топ коментарі

  • Дід Трохим
    Уже б назвали по чесному "Закон об Олигархе Порошенко"
    Беня ж не олигарх, нє?
    Не поможет недолугим клоунам никакой закон.
    Ни водной стране нет такого идиотского закона, но живут же люди, и живут лучше нас.
    Потому что у них нет столько зебилов.
  • Дід Трохим
    Потом зебилы примут закон о том, что что смотреть можно исключительно Г+Г.
  • Дід Трохим
    Всегда переживаю только за страну, из которой зюзи делают посмешище
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