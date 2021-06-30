Зеленський зателефонував Папі Римському Франциску: Розраховуємо на вашу підтримку в привнесенні миру на Донбас

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський привітав понтифіка з днем Святих Апостолів Петра і Павла. "Ціную можливість продовжити наш із вами діалог. Святий Престол є світовим моральним авторитетом", – сказав президент України.

Президент подякував Папі Франциску за його постійні молитви за мир і спокій в Україні, що сприяють відновленню миру в нашій країні й через які ми відчуваємо, що Україна – в серці понтифіка.

Зеленський також поінформував про наслідки війни на сході України. Він відзначив, що наша держава втратила понад 14 тис. людей у війні на Донбасі, а 1,5 млн українців були змушені покинути свої домівки.

"Ми розраховуємо на взаємодію зі Святим Престолом і вашу підтримку у привнесенні миру на Донбас. Підтримка світової спільноти й духовних лідерів є вкрай важливою", – додав президент.

Зеленський поновив запрошення Папі Франциску відвідати Україну. "На візит Вашої Святості чекає насамперед народ України", – зауважив він.

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