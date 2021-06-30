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Антимайданівця Топаза побили в Києві. ФОТО

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Антимайданівця Топаза побили в Києві. ФОТО
Антимайданівця Гната Кромського на прізвисько Топаз побили біля будівлі суду в Києві.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ оперативний", інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві напали і побили того самого Топаза. Кажуть, що він уникав судових засідань, де його повинні були покарати за викрадення людини", повідомляє "Київ оперативний".

Сам Топаз теж підтвердив факт побиття. Він зазначив, що нападників було декілька.

Також Кромський повідомив, що напередодні його затримувала СБУ для примусової доставки в суд. Він стверджує, що сам їхав до Києва на засідання, але його зняли з поїзда, щоб доставити примусово.

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Топ коментарі

  • Димитрий CrimeaBandera
    Яка сумна новина.
  • Anatoliy Stepanoff
    разве это - избили?
    Топаз, дай команду!(с)
  • Andriy Zlochevskiy
    Топази нє тє нинчє пошлі. Топази уже нє дают команди, а просто получают в нос
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