Бізнес-асоціації закликають парламент до діалогу щодо ресурсного законопроєкту

Спілка українських підприємців (СУП), Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) та Американська торговельна палата в Україні (AmCham) закликають парламент до діалогу щодо законопроєкту з поправками до Податкового кодексу та інших законів №5600 ("ресурсний законопроєкт") про індексацію окремих податкових ставок і підвищення рентних платежів, який парламент має намір розглянути у першому читанні 1 липня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Бізнес-співтовариство, об'єднане ЄБА, AmCham в Україні та СУП, глибоко стурбовані цією новиною (наміром розглянути законопроєкт 1 липня. - Ред.), адже вона означає, що відповідальні органи державної влади абсолютно не чують бізнес і не хочуть звертати увагу на якісь коментарі та пропозиції", - зазначено в релізі бізнес-асоціацій.

Бізнес наголошує, що не раз звертався з листами та заявами до народних депутатів і органів держвлади з проханням утриматися від голосування за законопроєкт №5600 і провести ґрунтовне обговорення його з компаніями. Асоціації зазначають, що законопроєкт пропонує збільшити навантаження на сумлінний бізнес і створює умови для посилення необґрунтованого тиску на підприємців та компанії, що збиває країну зі шляху цивілізованого розвитку економіки.

"Бізнес-спільнота звертає увагу, що ця ситуація порушує принципи справедливості, рівності та можливості довгострокового планування. А це неприпустимо, якщо ми будуємо прогресивну країну", - зазначили асоціації, додавши, що знову звертаються до парламентаріїв із проханням не підтримувати зазначений законопроєкт.

Раніше бізнес-асоціації розкритикували запропоновані законопроєктом зміни щодо адміністрування податку на прибуток підприємств у частині списання збитків, збільшення податкового навантаження шляхом перегляду податкових ставок і низку інших норм законопроєкту. Представники асоціацій наголошували, що зміни податкових ставок без дотримання перехідного періоду порушують принципи стабільності податкового законодавства.

Бізнес також розкритикував обмеження права платників податків на використання накопичених збитків минулих років, заборону виїзду за межі країни керівникам підприємств із податковим боргом, скорочення граничних термінів реєстрації платниками ПДВ податкових накладних, зменшення терміну на внесення податкової накладної до складу податкового кредиту.

При цьому комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт №5600 у першому читанні.