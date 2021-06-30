З 1 липня 2021 року пенсія для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи буде не менше 3700 гривень, - Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб" № 1584-ІХ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

Документом визначено мінімальні розміри пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, та пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Так особи з І групою інвалідності отримуватимуть не менше 6000 гривень, з ІІ групою – 4800 гривень, з ІІІ групою та діти з інвалідністю – від 3700 гривень.

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"Також запроваджено державну адресну допомогу до пенсії для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їхніх наслідків, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї та внаслідок цього стали особами з інвалідністю.

Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року, крім положень щодо мінімальних розмірів пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та щодо запровадження державної адресної допомоги до пенсії, які набирають чинності з 1 липня 2021 року", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт Про внесення змін до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".

У документі прописано, що виплати для "чорнобильців", які отримали інвалідність в результаті аварії на ЧАЕС, становитимуть:

для першої групи - 16 080 гривень,

для другої групи - 12 987 гривень,

для третьої групи - 8 917 гривень.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон 30 червня.