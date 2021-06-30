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Друга буря за тиждень промчала над Львовом. У місті не працює електротранспорт. ФОТОрепортаж

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Друга буря за тиждень промчала над Львовом. У місті не працює електротранспорт. ФОТОрепортаж
Друга за тиждень буря зі зливою і шквальним вітром пронеслася над Львовом у середу ввечері.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

У зв'язку з погіршенням погодних умов відключено подачу електрики в мережу електротранспорту, трамваї і тролейбуси тимчасово не курсують.

У міськраді створено оперативний штаб для ліквідації наслідків буревію. Жителів міста просять залишатися вдома і не ходити в парки і сквери.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що гроза завдала значної шкоди місту, проте постраждалих немає.

"На кілька шкіл і закладів культури впали дерева. Впали фасади історичних будівель. Найбільше шкоди принесли підтоплення вулиць: Київської, Сахарова, Наливайка, Дорошенка, Фурманської, Під Дубом ... Комунальні служби вже працюють", - написав він у Телеграм.

Як повідомлялося, 25 червня над Львовом пронісся буревій, травм зазнала одна людина, шквальний вітер повалив близько 700 дерев, деякі з них впали на автомобілі. Електротранспорт у місті не курсував близько 5 годин. Деякі наслідки попереднього розгулу стихії ліквідують досі.

Друга буря за тиждень промчала над Львовом. У місті не працює електротранспорт 01
Друга буря за тиждень промчала над Львовом. У місті не працює електротранспорт 02
Друга буря за тиждень промчала над Львовом. У місті не працює електротранспорт 03
Друга буря за тиждень промчала над Львовом. У місті не працює електротранспорт 04
Друга буря за тиждень промчала над Львовом. У місті не працює електротранспорт 05
Друга буря за тиждень промчала над Львовом. У місті не працює електротранспорт 06
Друга буря за тиждень промчала над Львовом. У місті не працює електротранспорт 07
Друга буря за тиждень промчала над Львовом. У місті не працює електротранспорт 08
Друга буря за тиждень промчала над Львовом. У місті не працює електротранспорт 09
Друга буря за тиждень промчала над Львовом. У місті не працює електротранспорт 10

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Топ коментарі

  • SANDY
    а можна перелік історичних будівель, які зніс Садік?
  • Gal
    Гоша, ти не фантомас, ти дебіл
  • SANDY
    центр Львова топить після кожної зливи, оскільки він знаходиться в ямі, в яку сходить вся вода з прилеглих вулиць
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