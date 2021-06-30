Заробітчани в Польщі не поспішають вакцинуватися: щеплення зробили менше 13 тис. осіб

Можливістю повної вакцинації від коронавірусу в Польщі скористалися 12 966 осіб.

Про це пише польське видання Interia, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Препарат, який найчастіше вибирають іноземці, - це Pfizer. Компанії, які наймають співробітників з-за кордону, намагаються заохотити їх до вакцинації бонусами та фінансовими преміями.

Іноземці, які перебувають в Польщі на законних підставах, можуть безкоштовно пройти вакцинацію від COVID-19. Однак поки інтерес до вакцинації серед іноземців виявився низьким.

Згідно з даними, наданими Міністерством охорони здоров'я Польщі, станом на 25 червня 12 966 іноземців скористалися можливістю повної вакцинації в Польщі. З них 6210 осіб отримали дві дози Pfizer, 3391 - одну дозу Johnson & Johnson, 2042 - дві дози AstraZeneca і 1323 - дві дози Moderna.

Дивіться також: На польсько-українському кордоні почали вакцинувати проти коронавірусу заробітчан. ФОТОрепортаж

Одну дозу вакцини в Польщі отримали 21 438 іноземців, 17 156 з яких вибрали препарат Pfizer.

Заявлена ​​готовність іноземців до вакцинації не відображалася в цифрах. На практиці з'ясувалося, що індивідуальна вакцинація іноземців - непросте завдання.

"На гарячій лінії уряду Польщі ми і наші співробітники часто підкреслювали, що тільки іноземці, які перебувають в Польщі на підставі дозволу на постійне або тимчасове проживання (посвідка на проживання), можуть зареєструватися для вакцинації, в той час як МОЗ стверджував, що буде достатньо тільки номера паспорта. Це, а також відсутність інформації українською мовою утримують іноземців від отримання безкоштовних щеплень", - пояснив Рафал Мроз, операційний директор EWL Group, яка займається підбором персоналу з-за кордону.

"Нам потрібно було перекласти необхідну інформацію російською та українською і відправити її нашим іноземним співробітникам, спонукаючи їх зробити щеплення. Разом з нашими клієнтами ми намагаємося переконати тих, хто ще не вирішив пройти вакцинацію в Польщі (згідно з нашим дослідженням, це близько 32%), пропонуючи фінансові бонуси і пільги, такі як додатковий вихідний", - додав він.