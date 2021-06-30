З озера на Борщагівці в Києві дістали тіло чоловіка, - ДСНС

У Святошинському районі Києва в озері потонув чоловік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС .

30 червня, о 17:12 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення від служби 102, що в Святошинському районі столиці, в озері Віра перебуває тіло людини.

На місце виклику було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю рятувальників на глибині 2 метри і на відстані 2 метри від берега було виявлено тіло чоловічої статі. За допомогою водолазно-рятувального спорядження, потопельника було доставлено на берег. Після чого тіло чоловіка передано слідчо-оперативній групі.

Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами.

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