Головні новини 30 червня: Путін розповідає про "один народ", "департамент війни" очолив Якубовський, який працював на Медведчука

Президент країни-агресора каже, що українці і росіяни - "одне ціле", розслідувати військові злочини буде прокурор, який працював на Медведчука, антимайданівця Топаза побили в Києві, - головні новини України 30 червня.

Путін знову розповів про "один народ". Кива підтримав

Звичну історію про "один народ" Путін розповів під час "прямої лінії", коли відповідав на запитання росіян. "Ми - єдине ціле. А от нинішнє керівництво України явно недружнє до нас", - заявив президент країни-агресора.

Путін взагалі наговорив багато дивного: наприклад, назвав свого кума Медведчука "українським націоналістом".

Слова про "один народ" тут же повторив депутат медведчуківської партії ОПЗЖ Ілля Кива: він записав відповідне відео в радянській шапці-вушанці.

Якубовський, який працював на Медведчука, очолив "департамент війни"

Максим Якубовський з 2012 по 2014 рік був експертом в організації Віктора Медведчука "Український вибір". Він стверджує, що всього лише допомагав у розробці законопроєкту про боротьбу з корупцією. Тепер Якубовський очолив в Офісі генпрокурора департамент, який займається злочинами, скоєними під час війни. Раніше цю посаду обіймав Гюндуз Мамедов.

Тим часом прокуратура Автономної республіки Крим передала до суду справу двох керівників ініціативних груп "Українського вибору" - Синявського і Комелова. Їх звинувачують у державній зраді.

У столиці затримали терориста "ЛНР"

Старшого стрільця так званої "Народної міліції ЛНР" затримала в столиці контррозвідка СБУ. Зараз слідчі з'ясовують, чи виконував він у столиці диверсійно-розвідувальні завдання.

Антімайданівцю Топазу зламали ніс у Києві

Кілька осіб напали на нього після засідання суду, у Топаза зламано ніс.

Дельта-штам коронавірусу вже в окупованому Криму

Скільки саме людей захворіли, окупаційна влада не повідомляє. Відомо тільки, що штам вже циркулює на території півострова.