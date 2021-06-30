Цензор.НЕТ і ще 26 сайтів блокують в окупованому Криму, - правозахисники

Російські окупанти продовжують незаконне блокування українських незалежних інтернет-ресурсів на території Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайті Кримської правозахисної групи.

Як повідомляють правозахисники, на момент моніторингу в 12 населених пунктах повністю блокуються 18 українських сайтів. Ще 9 сайтів доступні тільки в деяких населених пунктах зі списку моніторингу.

Згідно з результатами дослідження, мінімум 12 провайдерів у 12 кримських населених пунктах повністю блокують сайти 13 українських медіа: Цензор.НЕТ, След.нет, Blackseanews, 112 телеканал, Главком, Головне, Громадське радіо, Центр журналістських розслідувань, Стрічка, Депо, РБК Україна, Дзеркало тижня, Херсон Daily.

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Також повністю заблоковано сайти Лінкедін, Меджлісу кримськотатарського народу, "Свідків Єгови", Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та організації Хізб ут-Тахрір.

Сайти QHA, Інформаційний спротив, UAinfo, Подробиці, ТонеТо, ТСН, Українська правда доступні тільки в одному населеному пункті з 12 перевірених. Сайти Укрінформ і Апостроф доступні в 3 населених пунктах зі списку.

Перевірку доступності сайтів монітори провели в червні 2021 року за допомогою мереж 12 різних провайдерів у 12 кримських населених пунктах, в т.ч. Алушта, Білогірськ, Севастополь, Сімферополь, Ялта, Бахчисарай, Керч, Красноперекопськ, Феодосія, Євпаторія.

Правозахисники підкреслюють, що постійне блокування провідних українських незалежних онлайн-медіа на території окупованого Криму порушує право мешканців півострова на доступ до інформації.