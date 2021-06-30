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Максимальна допомога по безробіттю з 1 липня перевищить 9,5 тис. грн, мінімальна - не зміниться, - Держцентр зайнятості

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Максимальна допомога по безробіттю з 1 липня перевищить 9,5 тис. грн, мінімальна - не зміниться, - Держцентр зайнятості
З 1 липня через підвищення прожиткового мінімуму в Україні сума максимальної допомоги по безробіттю зросте на 436 грн і становитиме понад 9500 грн. Розмір мінімальної допомоги безробітним залишиться без змін - 1000 грн.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла начальниця управління з надання послуг населенню Держцентру зайнятості Інна Бондіні, передає Цензор.НЕТ. На її думку, проблем з підвищеними виплатами "не буде більших, ніж вони є зараз", тому що збільшення прожиткового мінімуму закладено в держбюджет.

"Відповідно до закону, максимальний розмір допомоги по безробіттю має становити не більше 4-х прожиткових мінімумів. Отже, якщо він зріс, то максимально допомога зросла, і люди отримуватимуть саме те, що їм належить", - пояснила вона.

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За словами Бондіні, максимальну допомогу в Україні на сьогодні отримують не більше 15% офіційних безробітних.

На запитання, скільки людей отримують мінімальну допомогу, представниця Держцентру зайнятості відповіла: "Мінімальну допомогу отримує, здається, кожен п'ятий, зараз не готова сказати точно. Десь приблизно 20-25% - це 1000-1800 грн. 1000 грн для незастрахованих, 1800 грн для застрахованих осіб".

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Топ коментарі

  • Дмитрий Шкицкий
    Он выписывал себе премии в несколько раз больше, чем его, и без того, огромнейшая оф.зарплата (по сравнению с уровнем зарплат, работающих(!) граждан в Украине). Т.е никак несоизмеримые не с окружающей реальностью, ни с окружающей действительностью.
    Дайте угадаю, вы порохобот и тупо болеете за "своих"?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***
    Нобелевскую премию в области экономики должен получить сосед,
    который есть у каждого - вечный безработный, но при этом вечно пьяный
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Кстати Коболев не будет безработным как и Гонтырева таких специалистов единицы! А вот пересичный избиратель ЗЕленского из-за своего выбора может оказаться на улице и существовать на пособие! Ну а кто ему доктор! Зебилы вы реально верили что чувак который умеет только играть писюном на рояле улучшит вашу жизнь?!
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