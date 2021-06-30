Два українські фільми покажуть у Каннах

Ігровий фільм "Ольга", знятий за участю української кінокомпанії, візьме участь у програмі "Тиждень критики". Документальний фільм "Бабин яр. Контекст" Сергія Лозниці покажуть у межах програми спеціальних показів.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно, інформує Цензор.НЕТ.

На 74-му міжнародному кінофестивалі в Каннах покажуть дві стрічки від України. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства з питань кіно.

"У конкурсній програмі "Тиждень критики" буде представлено ігровий фільм режисера і сценариста Елі Граппа - "Ольга", знятий за участю української кінокомпанії Pronto Film. У програмі Спеціальних показів бере участь документальний фільм Сергія Лозниці "Бабин яр. Контекст" виробництва ATOMS & VOID", - сказано в повідомленні.

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Також Україна буде представлена ​​павільйоном на одному з найпрестижніших кіноринків Marché du Film, який проходитиме паралельно з фестивальною програмою. Важливим акцентом у роботі павільйону буде презентація локацій для зйомок в Україні.

Всього на фестиваль і кіноринок у Каннах акредитовано близько 40 українських діячів кіногалузі.

74-й Каннський кінофестиваль відбудеться з 6 по 17 липня.