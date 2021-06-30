Суд продовжив арешт обвинуваченим у справі Гандзюк Мангеру і Левіну до 28 серпня

Дніпровський районний суд Києва на два місяці продовжив дію запобіжних заходів для ексголови Херсонської облради Владислава Мангера і його пособника Олексія Левіна, обвинувачених у замовленні та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.