На навчаннях Sea Breeze-2021 Україна відпрацьовує сценарій захисту острова Зміїний та Бессарабського напрямку

У межах міжнародних навчань Sea Breeze-2021 Україна бере за основу досвід подій у Криму 2014 року, моделюючи сценарій для спільного відпрацювання взаємодії.

Про це розповів на пресконференції підполковник, начальник авіаційного синдикату навчань Sea Breeze-2021 Анатолій Глиненко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радiо Свобода.

За легендою, супротивник застосовуватиме повітряний і морський десант на острові Зміїний, Тендрівській косі та в Бессарабському напрямку, сказав Глиненко.

"Основна мета – це гарантування безпеки заради миру. На авіацію покладається: пошуково-рятувальне зебезпечення, медична евакуація, викриття надводної обстановки, викриття повітряної обстановки, а також забезпечення дій кораблів у морі. Також забезпечення наземного компонетнта, це перевезення особового складу, десантування як параштуним, так і безпарашутним десантуванням. А також імітація вогневого прикритття наземного компоненту. А також у нас на цей час виконується забезпечення протиповітряної оборони виходу кораблів у море", – розповів він.

Також читайте: Росія на тлі навчань Sea Breeze тестувала ППО в окупованому Криму

Нагадаємо, навчання "Сі Бриз" - багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України, починаючи з 1997 року, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міністерствами оборони США та України від 1993 року. Організаторами навчань є Україна і США.

У Міноборони України заявили, що цього року навчання будуть наймасштабнішими. У Sea Breeze 2021 беруть участь приблизно 30 кораблів, катерів і суден, понад 30 літаків і вертольотів, до 5000 особового складу та 50 одиниць озброєння і військової техніки.