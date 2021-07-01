Україна може розмістити на своїй території військові бази НАТО, але на це має дати дозвіл Конституційний Суд, - "слуга народу" Веніславський

Україна може розмістити на своїй території військові бази НАТО, якщо вступить до Альянсу або укладе з країнами відповідні договори про військову співпрацю. Дозвіл на розміщення іноземних військових баз в Україні має надати Конституційний Суд.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський, коментуючи невдоволення президента Росії Володимира Путіна щодо військових навчань у Чорному морі за участю країн НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

Як підкреслив Веніславський, загрозу територіальній цілісності та суверенітету України "становлять явно не іноземні військові формування, які сьогодні беруть участь у спільних військових навчаннях Sea Breeze-2021, а якраз Російська Федерація та її лідер Володимир Путін".

"Підтримка України з боку наших західних партнерів явно дратує Росію і явно йде на користь Україні. Я думаю, що закиди щодо Конституції України (щодо неприпустимості розміщення іноземних військових баз. - Ред.) "від лукавого". Хочу нагадати тому ж пану Путіну, що в Конституції, наприклад, Литовської Республіки було аналогічне формулювання, як у Конституції України, що на території забороняється розташування іноземних військових баз. Але Конституційний суд Республіки Литва, розглянувши це конституційне положення, сказав, що воно не поширюється на бази союзників. Якщо Україна стане членом НАТО, то союзницькі бази, якщо за аналогією взяти, також можуть з'явитися на території України", - заявив нардеп.

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На думку "слуги народу", це було б гарантією безпеки й територіальної цілісності України.

На запитання, чи може Україна розмістити в себе іноземні військові бази, не будучи членом НАТО, Веніславський відповів: "Це в будь-якому випадку має вирішити Конституційний Суд України за аналогією з Конституційним судом Литви... Треба, щоб хтось звернувся до Конституційного Суду за офіційним тлумаченням статті 17, яка забороняє розташування іноземних військових баз на території України... Будемо сподіватися, що судді Конституційного суду, які гіпотетично можуть розглядати це питання, будуть патріотами України й стануть насторожі національних інтересів і територіальної цілісності України... Гіпотетично, якщо будуть укладені договори, наприклад, про якусь військову співпрацю з іноземними країнами, то через рішення КонституційногоСуду можна очікувати, що такий варіант не відкидається".