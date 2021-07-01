Пошуки офіцера морської охорони Черткова тривають, - прессекретарка підрозділу Гуменюк
Про це Суспільному розповіла прессекретарка Морської охорони Держприкордонслужби Наталя Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, станом на 30 червня жодної нової інформації з приводу пошуків офіцера немає.
"Жодної нової інформації немає. Пошуки тривають, ми їх не зупиняємо. Провадження теж триває. Ані нової інформації, ані версій", – пояснила Гуменюк.
Нагадаємо, капітан першого рангу 1 червня о 6:30 вийшов зі свого дому на вулиці Грушевського, але в розташування загону не прибув. До його пошуків було залучено всі компетентні органи, включаючи військову контррозвідку СБУ.
Пізніше Цензор.НЕТ опублікував орієнтування на Черткова. Увечері 1 червня дружина Черткова зателефонувала йому на службу і сказала, що її чоловік повернувся, але вона не хоче пускати його в будинок. Пізніше ця інформація не підтвердилася - прикордонники і поліцейські перевірили камери спостереження і не виявили на них Черткова.