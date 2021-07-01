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Голови Світового банку, МВФ, ВООЗ і СОТ закликають країни G20 вакцинувати проти COVID-19 хоча б 40% населення до кінця 2021 року

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Голови Світового банку, МВФ, ВООЗ і СОТ закликають країни G20 вакцинувати проти COVID-19 хоча б 40% населення до кінця 2021 року
Глави Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Світової організації торгівлі сформували оперативну групу щодо реагування на ситуацію з поширенням нових варіацій коронавірусної хвороби.

Про це організації повідомили в спільній заяві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Перша зустріч цієї групи відбулася 30 червня і пов'язана з "третьою хвилею захворювань на COVID-19".

"Ми глибоко стурбовані обмеженим доступом до вакцин, лікування, діагностики та підтримкою постачання у країнах, що розвиваються. Необхідно діяти негайно, аби стримати дедалі більшу смертність через пандемію і зупинити ріст нерівності в економічному відновленні між розвиненими економіками та рештою країн", – вважають голови міжнародних організацій.

Вони пояснюють, що створена оперативна група слугуватиме "командним пунктом" для координації дій із протидії поширенню COVID-19.

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За підсумками першої зустрічі організації закликали країни "Групи двадцяти":

  • поставити собі за мету вакцинувати щонайменше 40% населення кожної країни до кінця 2021 року або щонайменше 60% до кінця першого пів річчя 2022-го
  • збільшити кількість вакцин, наданих біднішим країнам, забезпечивши як мінімум 1 мільярд доз до кінця 2021 року
  • надати фінансування, в тому числі ґранти або кошти на пільгових умовах, аби закрити залишкові прогалини у тому числі в рамках Акселератора доступу до інструментів протидії COVID-19
  • усунути всі перешкоди для експорту вакцин

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"Аби збільшити прозорість, ми домовилися об’єднувати дані про запити на кількість доз (за типом і кількістю), контракти, постачання (в тому числі на благодійних засадах) та надання вакцин проти COVID-19 до країн із середнім чи низьким доходом – і зробити їх доступними у дашборді на рівні кожної країни", – йдеться в заяві.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • fresh guacamole
    Вперед, вакцинируйтесь Кто вам мешает?
  • PREDATOR PREDATOR
    Беріть більше кредитів на вакцини.Вже відкрито про це кажуть.І кожен рік потрібно вакцинуватись.Ковід паспорта ж не на рік вводять.
  • Макс Томин
    Китай стал крупнейшим в 2020 году экспортером медицинских изделий, критически важных в борьбе с COVID-19. Он экспортировал продукцию на сумму 105 миллиардов долларов.

    Это все что нужно знать...
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