Виявлено документи, які підтверджують, що на Буковині 80 років тому проголосили Українську державу, - ОДА

Унікальні документи, які знайшли в Державному архіві Чернівецької області, свідчать, що 30 червня 1941 року один із керівників крайового проводу ОУН Мирослав Кіндзірський проголосив на Буковині Українську державу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької облдержадміністрації.

Проголошення викликало широкий резонанс і отримало підтримку українського населення краю. Під проводом ОУН у низці населених пунктів регіону організували масові збори, створили українські владні структури, поліцію, загони самооборони. З громадських споруд зняли радянські прапори та підняли національні синьо-жовті стяги.

З унікальними матеріалами можна ознайомитися на виставці в приміщенні Чернівецької ОДА (хол, 4 поверх) або онлайн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До 30-річчя Незалежності України: До архіву передано документи організації, з якої починався Народний рух України. ФОТО