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Виявлено документи, які підтверджують, що на Буковині 80 років тому проголосили Українську державу, - ОДА

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Виявлено документи, які підтверджують, що на Буковині 80 років тому проголосили Українську державу, - ОДА
Унікальні документи, які знайшли в Державному архіві Чернівецької області, свідчать, що 30 червня 1941 року один із керівників крайового проводу ОУН Мирослав Кіндзірський проголосив на Буковині Українську державу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької облдержадміністрації.

Проголошення викликало широкий резонанс і отримало підтримку українського населення краю. Під проводом ОУН у низці населених пунктів регіону організували масові збори, створили українські владні структури, поліцію, загони самооборони. З громадських споруд зняли радянські прапори та підняли національні синьо-жовті стяги.

З унікальними матеріалами можна ознайомитися на виставці в приміщенні Чернівецької ОДА (хол, 4 поверх) або онлайн.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Senator S 01a656ec
    Найдены документы, подтверждающие, что на Буковине 80 лет назад провозгласили Украинское государство, - ОГА - Цензор.НЕТ 8991Генеральная карта Украины 17 века,автор французский картограф Гийом Лавассер де Боплан.... Где ваша срана РАБссия по имени Мацковия-Мокшандия?
  • Виктория Иващенко d7f5327e
    Ухти
  • Віктор Борківський
    У той же час СБУ знищила усі документи про НРУ, який дійсно здобув Україні незалежність, і керівники держави про це - жодного слова.

    Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей,
    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19#n6 № 2680-VIII від 07.02.2019 }
    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12 Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року , схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням,
    приймає цю Конституцію - Основний Закон України.
    Розділ I
    ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
    Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
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