Програма "Здорова Україна" має забезпечити зниження смертності від неінфекційних захворювань на 30% до 2030 року, - радник глави ОП Матієнко

Завдяки програмі "Здорова Україна", яку ініціював президент України Володимир Зеленський, смертність населення від неінфекційних захворювань має знизитися на 30%.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Сергій Матієнко в інтерв'ю телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"Насамперед наші зобов’язання — знизити смертність населення від неінфекційних захворювань на 30% до 2030 року. Щойно ми вирішимо це завдання, ті засоби і методи, які будуть реалізовані в межах вирішення цього завдання, вони, на нашу думку, приведуть і до вирішення глобальних завдань. Це збільшення середньої тривалості життя українців", — розповів він.

Один із головних компонентів програми — боротьба з факторами ризику, які призводять до передчасної смертності.

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"Якщо ми проаналізуємо смертність українського населення, то зрозуміємо, що 85% українців вмирають взагалі не від інфекційних захворювань. 66,5% смертності — захворювання серцево-судинної системи. Якщо ми розберемося, чому виникають захворювання серцево-судинної системи, то зрозуміємо, що ці захворювання набуті. Людина хворіє на них, ведучи неправильний спосіб життя. Нездоровий спосіб життя", — розповів Матієнко.

Один із факторів нездорового способу життя — дефіцит рухової активності, особливо у великих містах. Саме для цього в Україні будуть відкривати тисячі спортивних майданчиків.

Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський презентував загальнонаціональну програму "Здорова Україна".