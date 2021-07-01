Програма "Здорова Україна" має забезпечити зниження смертності від неінфекційних захворювань на 30% до 2030 року, - радник глави ОП Матієнко
Про це заявив радник керівника Офісу Президента Сергій Матієнко в інтерв'ю телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.
"Насамперед наші зобов’язання — знизити смертність населення від неінфекційних захворювань на 30% до 2030 року. Щойно ми вирішимо це завдання, ті засоби і методи, які будуть реалізовані в межах вирішення цього завдання, вони, на нашу думку, приведуть і до вирішення глобальних завдань. Це збільшення середньої тривалості життя українців", — розповів він.
Один із головних компонентів програми — боротьба з факторами ризику, які призводять до передчасної смертності.
"Якщо ми проаналізуємо смертність українського населення, то зрозуміємо, що 85% українців вмирають взагалі не від інфекційних захворювань. 66,5% смертності — захворювання серцево-судинної системи. Якщо ми розберемося, чому виникають захворювання серцево-судинної системи, то зрозуміємо, що ці захворювання набуті. Людина хворіє на них, ведучи неправильний спосіб життя. Нездоровий спосіб життя", — розповів Матієнко.
Один із факторів нездорового способу життя — дефіцит рухової активності, особливо у великих містах. Саме для цього в Україні будуть відкривати тисячі спортивних майданчиків.
Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський презентував загальнонаціональну програму "Здорова Україна".