Підтримка реформ у критично важливих сферах - пріоритет для відносин США з Україною, - Держдеп

Адміністрація США вважає підтримку реформ у ключових сферах в Україні, а також взаємодію в боротьбі з корупцією пріоритетами двосторонніх відносин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила під час конференції РПР заступниця помічника держсекретаря США з питань демократії, прав людини і праці Кара Макдональд.

"Підтримка реформ у критично важливих сферах є найбільшим пріоритетом для відносин Сполучених Штатів з Україною", - сказала представниця адміністрації США.

Вона визнала, що з 2014 року Україна досягла значного прогресу в реформах: "Сьогодні Україна сильніша, успішніша й більш підзвітна своєму народові".

Однак, за словами Макдональд, олігархи в Україні й надалі отримують надприбутки за рахунок держави, що підриває процес викоренення корупції.

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Представниця Держдепу зазначила, що американська сторона здійснила кроки в напрямку протидії корупції та зловмисній діяльності в Україні. У цьому зв’язку вона нагадала, зокрема, про запровадження санкцій проти Ігоря Коломойського.

"Ми сподіваємося побачити подальші дії з боку української влади, спрямовані на зміцнення й посилення судових інституцій, припинення безкарності та створення інституційного потенціалу для притягнення до відповідальності корупціонерів", - наголосила Макдональд.

У цьому контексті вона закликала українську владу докласти зусиль насамперед у реформуванні судової системи, забезпеченні гарантій незалежності в роботі НАБУ, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Крім того, за її словами, необхідно посилити відповідальність за неправдиве декларування доходів українських чиновників; прискорити прозорий процес призначення прокурорів у САП; привести законодавство про корпоративне управління до стандартів ОЕСР; надалі підтримувати незалежність ВАСУ.