ВООЗ не рекомендує комбінувати різні вакцини проти COVID-19, але схвалює введення другої дози Pfizer після першої ін'єкції AstraZeneca

Всесвітня організація охорони здоров'я радить вводити дві дози однієї і тієї ж вакцини проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це ввечері в середу, 30 червня, заявила керівниця департаменту імунізації ВООЗ Кейт О'Браєн у Twitter.

"У нас поки немає даних щодо того, чи збережеться імунна реакція в разі змішаного графіка вакцинації, а також чи буде його застосування безпечним. На цей момент ми рекомендуємо, щоб у тих випадках, коли потрібні дві дози, застосовувалася одна і та ж вакцина для обох доз", - зазначила експертка.

При цьому О'Браєн уточнила, що організація схвалює введення другої дози препаратом Pfizer/BioNTech після першої ін'єкції препаратом AstraZeneca, оскільки дані про таку змішану імунізацію вже є.

"Ми маємо на цей рахунок дозвільну рекомендацію", - сказала вона.

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Нарешті, представниця ВООЗ нагадала, що вакцини проти COVID-19 були розроблені лише близько року тому, тому потрібен час, щоб "провести моніторинг" і з'ясувати, як довго в організмі людини зберігаються антитіла.

Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін віддав перевагу китайській вакцині CoronaVac від компанії Sinovac порівняно з препаратом компаній Pfizer/BioNTech.