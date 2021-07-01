За добу спецмісія ОБСЄ зафіксувала 225 порушень "тиші" на Донбасі, від початку перемир'я - понад 39,5 тис.

30 червня спостерігачі спецмісії ОБСЄ зафіксували 225 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ за 30 червня.

У Донецькій області СММ зафіксувала 90 порушень режиму припинення вогню, зокрема 47 вибухів (40 вибухів невизначеного походження та 7 вибухів унаслідок вихідного артилерійського вогню). Більшість порушень режиму припинення вогню сталася в районі на північний схід від н. п. Майорськ (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька), на захід від н. п. Мануйлівка (непідконтрольний урядові, 65 км на схід від Донецька), які, за оцінкою, були пов’язані з навчаннями з бойовою стрільбою поза зоною безпеки, а також у районі на північний захід від н. п. Мар’їнка (підконтрольний урядові, 23 км на південний захід від Донецька). За попередній звітний період у цій області зафіксовано 394 порушення режиму припинення вогню.

У Луганській області Місія зафіксувала 135 порушень режиму припинення вогню, зокрема 9 вибухів невизначеного походження. Усі ці порушення сталися в районах на схід і південний захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська) (див. нижче). За попередній звітний період у цій області зафіксовано 48 порушень режиму припинення вогню (усі біля зазначеної вище ділянки розведення).

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Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала принаймні 39 519 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 12 120 вибухів, 6368 невизначених боєприпасів у польоті, 235 спалахів дульного полум’я, 126 освітлювальних ракет, а також щонайменше 20 670 черг і пострілів).