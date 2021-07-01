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Ярмоленко направить бонуси за Євро-2020 на допомогу хворим і нужденним дітям

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Ярмоленко направить бонуси за Євро-2020 на допомогу хворим і нужденним дітям
Агент хавбека збірної України Андрія Ярмоленка Вадим Шаблій розповів про плани футболіста направити бонуси за Євро-2020 на благодійність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sports.ru.

"Насправді Андрій Ярмоленко прийняв це рішення задовго до початку чемпіонату Європи.

Усі бонуси, які він отримає за виступ у фінальному раунді чемпіонату Європи, будуть виділені на допомогу хворим і нужденним дітям.

При цьому ми з Андрієм збираємося разом контролювати витрату коштів у цьому благодійному фонді. Я вважаю, що про такий вчинок лідера збірної України має знати вся країна", - сказав Шаблій.

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Як відомо, Україна в 1/4 фіналу Євро зіграє з Англією.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Ned Stark
    Ярмолу останнім часом поважаю все більше і більше... Чувак після важкої травми, але реально рве і викладається на полі, на відміну від Малиновського, наприклад. Два голи, три паси гольових - видно, що людина старається. Ще й інтерв'ю українською давати почав!
  • abc123
    respect
  • Vedana
    Гідний вчинок !
    Повага.
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