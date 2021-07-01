Ярмоленко направить бонуси за Євро-2020 на допомогу хворим і нужденним дітям
9 15334
Агент хавбека збірної України Андрія Ярмоленка Вадим Шаблій розповів про плани футболіста направити бонуси за Євро-2020 на благодійність.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sports.ru.
"Насправді Андрій Ярмоленко прийняв це рішення задовго до початку чемпіонату Європи.
Усі бонуси, які він отримає за виступ у фінальному раунді чемпіонату Європи, будуть виділені на допомогу хворим і нужденним дітям.
При цьому ми з Андрієм збираємося разом контролювати витрату коштів у цьому благодійному фонді. Я вважаю, що про такий вчинок лідера збірної України має знати вся країна", - сказав Шаблій.
Як відомо, Україна в 1/4 фіналу Євро зіграє з Англією.