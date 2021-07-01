Посольство Росії у Великій Британії запросило в поліції інформацію про чоловіка, який прийшов до українських фанів із прапором РФ та в шапці-вушанці

Посольство Росії у Великій Британії прокоментувало конфлікт через появу вболівальника з російським прапором під час матчу Євро-2020 між збірними України та Швеції (2:1) у Глазго.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на sports.ru.

"Наші колеги запросили поліцію щодо надходження звернення від потерпілого. Сам громадянин ні в посольство, ні в генконсульство не звертався, відомостями про його особу, в тому числі про наявність російського громадянства ні ми, ні наші колеги в Единбурзі не володіємо", - повідомили в посольстві.

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Під час матчу Швеція-Україна на трибуни українських фанів прийшов чоловік із прапором РФ і в шапці-вушанці.