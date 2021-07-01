Українські воїни засобами РЕБ подавили ворожий БПЛА на Донбасі. За добу - 10 порушень режиму "тиші", бойових втрат немає

Минулої доби, 30 червня, зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, біля Золотого-4 противник застосовував ручні протитанкові гранатомети. Поблизу Новоселівки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти двічі здійснювали обстріл українських позицій з озброєння БМП-1, мінометів 82-мм калібру та великокаліберних кулеметів.

А біля Красногорівки ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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На Приазов’ї, біля Водяного, окупанти двічі обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Оріхового противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.

Станом на 7:00 ранку 1 липня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Біля населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли українські позиції з мінометів 82-мм калібру та гранатометів різних систем.

"Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає. На ворожі обстріли наші військові відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями", - додали в пресцентрі ОС.