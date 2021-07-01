За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 93 186 осіб, загалом - 1 965 660, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 710 996 людей.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"93 186 людей щеплено проти COVID-19 за добу 30 червня 2021 року. Одну дозу отримали 31 714 осіб, повністю імунізовані - 61 472 людини.
Протягом доби працювали: 528 мобільних бригад, 1236 пунктів щеплення; 13 центрів вакцинації.
Станом на 29 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 759 982 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 965 660 людей, з них отримали 1 дозу – 1 965 658 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 710 996 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 676 654 щеплення", - розповіли в МОЗ.