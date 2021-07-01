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США хочуть більш передбачуваних відносин з РФ. Байден оголосив про низку далекоглядних дій, - Псакі

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США хочуть більш передбачуваних відносин з РФ. Байден оголосив про низку далекоглядних дій, - Псакі
Мета США полягає в тому, щоб рухатися в напрямку більш передбачуваних відносин з Росією.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джейн Псакі, коментуючи слова президента РФ Володимира Путіна щодо інциденту з британським есмінцем у Чорному морі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Раніше президент РФ Володимир Путін під час щорічної прямої лінії заявив, що порушення російського кордону британським есмінцем було провокацією, в якій нібито брала участь як британська, так і американська сторона.

"Байден оголосив про низку далекоглядних дій у цьому плані, без сумнівів, це визначає нашу стратегію", - заявила Псакі.

Відповідаючи на запитання про те, чи був інцидент у Чорному морі заздалегідь запланованою операцією США і Великої Британії, Псакі відповіла, що не володіє інформацією для того, щоб якось прокоментувати це.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Хитрый_план
    мертва московія це передбачувана московія.
  • Анатолий Панасюк
    А хіба можуть бути якісь передбачувані відносини з державою, очолюваною людиною, яка "живе в іншій реальності"? Але дипломатія є дипломатією, щоб робити заяви, які розходяться з реальністю.
  • Kare Resa
    Разве могут быть предсказуемые отношения с бандитами. Бандитов необходимо мочить даже в их собственном сортире
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