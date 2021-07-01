Керував операціями в Іраку та Афганістані: помер ексглава Пентагону Дональд Рамсфелд

Колишній міністр оборони США Дональд Рамсфелд помер у віці 88 років. Він був міністром при двох президентах. Про смерть Рамсфелда повідомила його сім'я

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє CNN.

Про причини смерті поки нічого невідомо.

"З глибоким сумом ми ділимося новиною про смерть Дональда Рамсфелда, американського державного діяча і відданого чоловіка, батька, діда і прадіда. У 88 років він був оточений родиною в своєму улюбленому Таосі, штат Нью-Мексико", – йдеться в заяві сім'ї Рамсфелда.

Рамсфелд був наймолодшим міністром оборони США, пише видання. Він обіймав цю посаду за президента Джеральда Форда в 1970-х, а потім за президента Дтажорджа Буша на початку 2000-х.

Рамсфелд курирував два конфлікти: операцію "Непохитна свобода" в Афганістані (2001 рік) і війну в Іраку (2003-й). Вони почалися після терористичної атаки на Пентагон 11 вересня 2001 року. Саме через його роль у війні в Іраку Рамсфелд був відсторонений від посади.

У 2004 році Рамсфелд піддався критиці після публікації фотографій американських солдатів, які жорстоко поводилися з іракськими в'язнями у в'язниці Абу-Грейб у Багдаді. CNBC пише, що Рамсфелд особисто санкціонував жорстокі методи допиту затриманих, а пізніше керував відкриттям табору в Гуантанамо-Бей.

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