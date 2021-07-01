Зеленський - Путіну про "зовнішнє управління": Всі питання щодо України вирішуються виключно в Україні

Усі питання щодо України вирішуються лише в Україні і українською державою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи висловлювання президента Росії Володимира Путіна про те, що "Україна перебуває під зовнішнім управлінням США, Німеччини та Франції".

"Факти завжди красномовніші, ніж будь-які заяви. Саме факти і треба оцінювати. Зрозуміло, що тези про таке "зовнішнє управління" - суто пропагандистська мантра для внутрішнього споживача в самій Росії. У реальному світі всі питання щодо України вирішуються виключно в Україні та українською державою, а точно не у будь-якій сусідній країні і точно не "тіньовими посередниками", які наразі перебувають під домашнім арештом або в розшуку", - сказав Зеленський.

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"Як засвідчив нещодавній саміт США-Росія, питання України не вирішуються навіть у форматі прямої комунікації американського та російського президентів. Як це було, давайте говорити відверто, практично завжди. Сьогодні все працює інакше. Консультації з Україною до саміту і публічне озвучування узгодженої з нами позиції. Це однозначно свідчить про те, що суб'єктність нашої держави значно посилилась. Чому це відбулось? Тому що суб'єктність держави завжди зростає тоді, коли ти готовий публічно, регулярно та на системному рівні захищати позицію своєї держави. І не розмінювати репутацію держави на якісь ситуативні профіти для себе особисто", - додав глава держави.

"У нас у країні, до речі, дуже популярна фраза "нічого про Україну без України". Ось саме так і працює наша держава зараз. Події, що відбуваються на глобальній політичній арені, це лише доводять", - зазначив він.