Українці та росіяни точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві ходили б гривні, а над Держдумою майорів жовто-блакитний прапор, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці та росіяни не є одним народом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"Давайте, нарешті, розставимо крапки над "i". Ми точно не один народ. Так, у нас є багато спільного. В нас спільна частина історії, пам'ять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії", - зазначив президент.
За словами глави держави, "були б українці та росіяни одним народом, то в Москві, найімовірніше, ходили б гривні, а над Державною думою майорів би жовто-блакитний прапор".