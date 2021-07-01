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Українці та росіяни точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві ходили б гривні, а над Держдумою майорів жовто-блакитний прапор, - Зеленський

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Українці та росіяни точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві ходили б гривні, а над Держдумою майорів жовто-блакитний прапор, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці та росіяни не є одним народом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Давайте, нарешті, розставимо крапки над "i". Ми точно не один народ. Так, у нас є багато спільного. В нас спільна частина історії, пам'ять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії", - зазначив президент.

За словами глави держави, "були б українці та росіяни одним народом, то в Москві, найімовірніше, ходили б гривні, а над Державною думою майорів би жовто-блакитний прапор".

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Colt
    Столица была бы Киев.
    Путин работал бы дворником и говорил по-украински.
  • Александр Шматко
    Очень странные параллели, а че войны не достаточно для сравнения? болван....
  • Дмитрий Ч
    Оно решило вспомнить свою молодость в команде КВН. И это было бы таки прикольно, если бы к этому моменту, Клоун не успел: несколько раз сдать той же Рашке нац. интересы,; нагадить на каждой странице Конституции; палевать на Закон; просрать достижения внешней политики; просрать экономику (но последнее "то вже таке")
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