"У російському суспільстві немає бажання продовжувати агресію проти України", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський бачить чітке і масштабне суспільне очікування рішень у російському суспільстві для припинення війни проти України.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо неупереджено поглянути на суспільні настрої в Росії, то, очевидно, ми побачимо чітке та масштабне суспільне очікування рішень для реального припинення війни проти України. Російський народ точно не хоче будь-яких ескалацій і кривавих експансій", - наголосив президент.

"Ми прекрасно розуміємо, що в російському суспільстві немає бажання продовжувати агресію проти України", - додав Зеленський.

Президент нагадав про "хвилю щирого інтересу з боку росіян, яка виникла одразу після його пропозиції президенту Росії зустрітися та знайти шлях до миру".

"Зрозуміло, що машина пропаганди, яка вже давно працює в Росії, заганяє людей у повне нерозуміння правил сучасного світу та у ненависть щодо сусідів. Зрозуміло, що це відображається й на державній політиці Росії - вкладаючись у пропаганду, вони самі несвідомо чи підсвідомо споживають цю пропаганду та підкоряються їй", - вважає глава держави.

За його словами, "якщо сам президент Росії вийде з-під впливу цієї пропагандистської картини, то буде очевидно, що тема для розмови справді є".

"Не про міфи, а про реалії", - підсумував він.

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