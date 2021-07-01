"Укртранснафта" стала управителем "труби Медведчука"

Контракт з АРМА підписано терміном на 5 років.

АТ "Укртранснафта" підписало з АРМА договір на управління українською частиною нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", заарештованою в межах санкцій проти нардепа Віктора Медведчука і пов'язаних з ним осіб. Договір підписано терміном на 5 років, повідомили в пресслужбі акціонерного товариства, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до умов договору "Укртранснафта" має права та обов’язки щодо провадження господарської діяльності з транспортування, зберігання, перевалки на автомобільний та залізничний транспорт нафтопродуктів. Також компанія зобов’язується впродовж 5 років забезпечувати не менше 1,1 млн грн щомісячного доходу держави від управління нафтопродуктопроводом", - йдеться в повідомленні.

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"Укртранснафта" планує найближчим часом отримати усі передбачені законодавством України дозволи, погодження, згоди, свідоцтва, ліцензії та інші документи, необхідні для початку експлуатації та належного управління нафтопродуктопроводом.

"Укртранснафта" прийняла на тимчасове відповідальне зберігання об’єкти частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" у лютому 2021 року. Компанія за власний кошт забезпечує охорону та утримання в належному стані об’єктів нафтопродуктопроводу, що розташовані на території України.

У компанії повідомили, що створили окремий департамент для управління трубопроводом.

Нагадаємо, що після зберігання арештованого майна акціонерного товариства "Укртранснафта" АРМА зможе виставити його на конкурс з продажу або передачі в управління.

Як відомо, у 2018 році ділянки нафтотрубопроводів "Самара - Західний напрямок" і "Грозний - Армавір - Трудова", що проходять територією України, були виведені з державної власності і передані в комерційне користування структурам, афільованим з Віктором Медведчуком.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про санкції щодо Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також інших пов'язаних з ним осіб. Сам Медведчук заявляв, що до труби непричетний.