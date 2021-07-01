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Я готовий зустрітися з Путіним, якщо його цікавить вирішення кризових питань. Підготовка до цього непростого матчу триває, - Зеленський

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Я готовий зустрітися з Путіним, якщо його цікавить вирішення кризових питань. Підготовка до цього непростого матчу триває, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним для вирішення кризових питань в україно-російських відносинах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Готовий я зустрітися і з президентом Путіним – якщо його дійсно цікавить вирішення низки кризових питань, які об'єктивно існують у двосторонніх відносинах України та Росії. В будь-якому разі підготовка до цього непростого матчу триває", - зазначив він.

Зеленський також нагадав, що для вирішення низки стратегічних питання зовнішнього порядку денного найближчим часом відбудуться його переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом США Джо Байденом.

"... вже 12 липня відбудеться моя особиста зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Наприкінці липня будуть прямі переговори з президентом США Джо Байденом", - зазначив глава держави.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Дід Панас ccec527d
    Заметил странную закономерность. Как только накрывают крупную партию наркотиков, это чучело, начинает давать неадекватные интервью. Вчера в Одесском порту пограничники обнаружили в контейнере с бананами кокс а сегодня его разрывает. Совпадение? Не думаю!
  • Ан Мур
    Зебіл-клоун, ***** цікавить наша повна капітуляція та наше повернення в статус колонії касапії, невже ти цього ще не втямив?
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