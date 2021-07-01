Я готовий зустрітися з Путіним, якщо його цікавить вирішення кризових питань. Підготовка до цього непростого матчу триває, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним для вирішення кризових питань в україно-російських відносинах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Готовий я зустрітися і з президентом Путіним – якщо його дійсно цікавить вирішення низки кризових питань, які об'єктивно існують у двосторонніх відносинах України та Росії. В будь-якому разі підготовка до цього непростого матчу триває", - зазначив він.

Зеленський також нагадав, що для вирішення низки стратегічних питання зовнішнього порядку денного найближчим часом відбудуться його переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом США Джо Байденом.

"... вже 12 липня відбудеться моя особиста зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Наприкінці липня будуть прямі переговори з президентом США Джо Байденом", - зазначив глава держави.

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